Немецкие СМИ сообщили о "жестких требованиях" России к Европе Bild: в рамках мирной сделки Россия потребовала выхода Финляндии из НАТО

Москва13 ноя Вести.Россия выдвинула "жесткие требования" к Европе в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине, в числе которых выход Финляндии из состава НАТО, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

В материале утверждается, что предложение РФ якобы предусматривает отказ от размещения военных баз НАТО в Эстонии, Латвии, Литве, а также выход из состава военного блока Финляндии.

Украина, как следует из материала, должна закрепить нейтральный статус. Кроме того, подразумевается демилитаризация украинских портов. При этом Москва, как отметили авторы статьи, не станет выступать против членства Киева в Евросоюзе.

В материале также утверждается. Что РФ якобы требует, чтобы Молдавия стала "федеративной республикой" с участием Приднестровья, а Гагаузия станет полноценной автономией. В случае вступления республики в ЕС регионы смогут инициировать референдум о независимости.