В МИД РФ назвали условия участия Евросоюза в переговорах по Украине

МИД РФ: своей позицией по урегулированию на Украине ЕС исключает себя из диалога В МИД РФ назвали условия участия Евросоюза в переговорах по Украине

Москва25 окт Вести.Позиция Евросоюза по урегулированию украинского конфликта исключает Брюссель из переговоров. Для участия в диалоге ЕС прежде всего должен прекратить поддержку киевского режима, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Он также указал, что ЕС настаивает на возвращения границ Украины с Россией к пределам 1992 года, выплаты Москвой репараций и настаивает на размещении на территории Украины иностранных сил.

Если вы хотите мира, то, прежде всего, надо прекратить поддерживать режим. И, собственно, та позиция, которую они излагали в отношении конечных параметров урегулирования, по сути, самоисключает европейцев из этого (переговорного – прим. ред.) процесса сказал замминистра в интервью РИА Новости

Он добавил, что сейчас главная политика ЕС состоит в нанесении России стратегического поражения, ее сдерживании, лишении ресурсов и разрушении стратегических связей.

Ранее сообщалось, что ЕС начал поиски переговорщика, который будет напрямую вести диалог с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании конфликта на Украине. В числе возможных кандидатов глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас, председатель Евросовета Антониу Кошта и президент Финляндии Александр Стубб.