ЕК в вопросе о диалоге с РФ важно сохранить контроль, а не достичь результата

Еврокомиссии в вопросе о переговорах с Москвой нужен контроль над процессом ЕК в вопросе о диалоге с РФ важно сохранить контроль, а не достичь результата

Москва30 окт Вести.Еврокомиссия (ЕК) стремится сохранить контроль в дискуссии между странами ЕС о возможных переговорах с Россией, а не достичь результата в урегулировании украинского конфликта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Действия Еврокомиссии в европейской дискуссии о возможных переговорах с Россией не направлены на поиск результата для завершения конфликта на Украине. Они направлены только на сохранение контроля над любыми переговорными попытками, чтобы не допустить трещин в единстве ЕС в вопросах противостояния с Россией и поддержки Украины отметил источник агентства

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москве рано или поздно придется вести переговоры с Евросоюзом.

Он также отметил, что за стол переговоров по Украине представителей Европы никто приглашать не собирается. Ушаков подчеркнул, что существует договоренность только о возобновлении трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США.