Москва29 октВести.России рано или поздно придется вести переговоры с Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ему был задан вопрос о возможности переговоров России с Европой в будущем.
Ну, рано или поздно придется говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичнысказал Ушаков
Ранее он также заявил, что Россия не ждала негативной реакции европейских стран на телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере и лидером Финляндии Александром Стуббом.