Ушаков: РФ рано или поздно придется говорить и с теми, кто не очень симпатичен

Ушаков: рано или поздно придется говорить с не очень симпатичными людьми из ЕС Ушаков: РФ рано или поздно придется говорить и с теми, кто не очень симпатичен

Москва29 окт Вести.России рано или поздно придется вести переговоры с Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ему был задан вопрос о возможности переговоров России с Европой в будущем.

Ну, рано или поздно придется говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичны сказал Ушаков

Ранее он также заявил, что Россия не ждала негативной реакции европейских стран на телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере и лидером Финляндии Александром Стуббом.