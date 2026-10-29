Ушаков: РФ не ждала негатива от Европы после разговора Путина со Стуббом и Стере

Ушаков: РФ не ждала негатива от Европы после беседы Путина со Стуббом и Стере Ушаков: РФ не ждала негатива от Европы после разговора Путина со Стуббом и Стере

Москва29 окт Вести.Российская сторона не ждала негативной реакции европейских стран на телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере и лидером Финляндии Александром Стуббом. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии "Звезде".

С нашей стороны мы таких вещей не ожидали, конечно, потому что мы считали, что этот разговор был согласован, по крайней мере, с ведущей европейской тройкой проинформировал Ушаков журналистов

Телефонная беседа Путина со Стере и Стуббом состоялась 27 октября по инициативе европейских политиков. В заявлении канцелярии финского лидера было сказано, что Стере и Стубб в ходе этого разговора представляли свои страны, а не Европу в целом. Вместе с тем премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что они не согласовали этот разговор с другими странами Европы.