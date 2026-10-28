Ушаков: европейцев не собираются приглашать за стол переговоров по Украине

Ушаков: европейцев не собираются приглашать за стол переговоров по Украине Ушаков: европейцев не собираются приглашать за стол переговоров по Украине

Москва28 окт Вести.За стол переговоров по Украине представителей Европы никто приглашать не собирается. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести".

Ушаков подчеркнул, что существует договоренность только о возобновлении трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США. Присутствие Европы на них не подразумевается.

Они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается сказал он

Накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Центральной темой было урегулирование конфликта на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ничего нового на переговорах не обсуждалось, а Россия не видит изменения подхода Европы. Он отметил, что европейцы хотят втиснуться в переговорный процесс. Хотя с какими позициями в этот процесс втискиваться — это большой вопрос.