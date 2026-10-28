Премьер Норвегии: разговор с Путиным прошел без споров Премьер Норвегии Стере: звонок Путину был попыткой донести позицию Европы

Москва28 окт Вести.Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным с участием президента Финляндии Александра Стубба прошел без споров, у каждого была возможность высказать свое мнение.

В эфире телеканала NRK Стёре заявил, что это не был разговор, где вспыхивали бы ожесточенные споры, стороны высказывались поочередно.

В значительной степени этот разговор осветил текущую ситуацию, а также предоставил возможность представить точки зрения, которые, как мы знаем, Украина хотела бы донести заявил норвежский премьер

По его словам, Владимир Путин во время разговора дал понять, что существуют нерешенные вопросы, которые должны быть урегулированы в ходе переговоров.

Телефонный разговор состоялся 27 октября по инициативе Финляндии и Норвегии. Звонок, изначально запланированный на менее получаса, продлился 90 минут. После разговора Стубб и Стёре провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Сергей Лавров заявил, что ничего нового на переговорах не обсуждалось, а Россия не видит изменения подхода Европы. Он отметил, что европейцы хотят втиснуться в переговорный процесс. Хотя с какими позициями в этот процесс втискиваться — это большой вопрос.