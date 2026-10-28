Москва28 окт Вести.Крупнейшее печатное издание Норвегии Aftenposten опубликовало статью с заголовком "Заткнись, Метте!" после критики премьер-министра Дании Метте Фредериксен в адрес ее норвежского коллеги Йонаса Гара Стере, который днем ранее совместно с главой Финляндии Александром Стуббом провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фредериксен, комментируя разговор Стубба и Стере с Путиным, отметила, что эти переговоры не согласовывались с европейскими союзниками. Премьер Дании также указала, что скептически относится "к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии".

Обозреватель Aftenposten отметил, что Фредериксен "иногда торопится нажать на спусковой крючок", и ее высказывание стало примером подобного поведения.

Кроме того, источники издания утверждают, что Норвегия и Финляндия заранее сообщили о предстоящем разговоре союзникам по западному лагерю, в том числе и США, а также Украине.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя недовольство Фредериксен телефонным разговором Путина с финским президентом и норвежским премьером, отметил, что беседа позволяет надеяться, что сторонники военных авантюр обречены на поражение.

Телефонный разговор Путина со Стуббом и Стере состоялся 27 октября. Инициатива проведения переговоров исходила от лидеров скандинавских стран, которые, однако, не выступали от имени всей Европы.