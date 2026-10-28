Луна: Дания должна поддержать усилия США по урегулированию конфликта на Украине

Конгрессвумен Луна призвала Данию поступать "правильно" Луна: Дания должна поддержать усилия США по урегулированию конфликта на Украине

Москва28 окт Вести.Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Дания должна взять пример с Финляндии и Норвегии и поддержать усилия США по мирному урегулированию украинского конфликта.

Почему премьер-министр Дании не хочет мирного соглашения? Финляндия и Норвегия поступили правильно, поддержав усилия США по мирному урегулированию! Премьер-министр Дании должна поступить так же! написала Луна на своей странице в соцсети X

Так конгрессвумен отреагировала на поведение датского премьера Метте Фредериксен, которая выразила резкое недовольство в адрес лидеров Финляндии и Норвегии после их телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фредериксен сочла, что Финляндия и Норвегия не согласовали свой звонок Путину с европейскими союзниками.

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии и премьером Норвегии состоялся 27 ноября. Беседу инициировали скандинавские страны, которые, как сообщили в офисе норвежского премьера, участвовали в разговоре как лидеры своих стран и не выступали от имени всей Европы.