Луна: Украина могла бы получить огромную выгоду от мирного соглашения

Конгрессвумен Луна заявила о выгоде для Украины от принятия условий мира Луна: Украина могла бы получить огромную выгоду от мирного соглашения

Москва10 окт Вести.Украина могла бы получить огромную выгоду, приняв условия мирного соглашения, заявила в соцсети X член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна на фоне договоренностей РФ и США о поставках российского дизельного топлива на американский рынок.

По словам конгрессвумен, продолжение конфликта и отсутствие поддержки мирного соглашения приводит к тысячам погибших, а также увеличивает дефицит бюджета США. Луна подчеркнула, что Вашингтон не может бесконечно поддерживать противостояние, "конца" которому "не видно".

Это безумие. Украина также могла бы получить огромную выгоду, приняв условия мирного соглашения. Эта война должна закончиться – для всех вовлеченных сторон написала Луна в посте

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Стороны обсудили, в частности, поставки российских нефтепродуктов на американский и мировой рынки.

Трамп сообщил о договоренности по поставкам дизельного топлива в США: 300 тыс. тонн немедленно, 500 тыс. тонн в ноябре и еще 1 млн тонн позднее. В Кремле подтвердили договоренность.