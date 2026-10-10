"Грандиозная сделка": Луна о соглашении Путина и Трампа по нефтепродуктам Конгерссвумен Луна оценила договоренность Путина и Трампа по нефтепродуктам

Москва10 окт Вести.Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна приветствовала договоренность российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа относительно поставок нефтепродуктов. По ее мнению, эта сделка будет выгодна для всех.

Далее следует ожидать заключения мира между Россией и Украиной, считает Луна.

Грандиозная сделка по нефти – это выгода для всех! Дождитесь, пока увидите, как будет выглядеть это торговое соглашение. Мирные соглашения – это хорошо... Мирное соглашение [между Россией и Украиной] будет заключено... Единственное решение – это мир написала политик в соцсети X

Телефонный разговор Путина с Трампом состоялся 9 октября. Лидеры двух стран обсудили в том числе поставки нефтепродуктов на американский и мировой рынки. Трамп уточнил, что условился с российским коллегой о немедленных поставках 300 тысяч тонн дизтоплива, 500 тысяч тонн в ноябре и затем еще 1 миллиона тонн топлива.

В Кремле договоренность подтвердили. Вице-премьер Александр Новак заявил, что российская сторона незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что соглашение демонстрирует силу экономического сотрудничества двух стран и его пользу для мира.