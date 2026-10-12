Конгрессмен из США поддержал соглашение Путина и Трампа по дизельному топливу Американский конгрессмен поддержал сделку РФ и США по дизелю

Москва12 окт Вести.Американский конгрессмен из Республиканской партии от штата Кентукки Томас Мэсси поддержал заключенное между президентом России Владимиром Путиным и его коллеги из США Дональдом Трампом соглашение о поставках дизельного топлива.

Об этом он написал в социальной сети X, подчеркнув необходимость дальнейшего ослабления санкций.

В 2022 году я голосовал против санкций в отношении России и указывал на то, что граждане США пострадают от роста цен. Рад видеть, что [президент США Дональд] Трамп наконец на нынешней неделе осознал эту реальность. Нам нужно снять санкции со всех нефтепродуктов и необработанных металлов, включая медь и алюминий отметил Мэсси

После телефонного разговора 9 октября президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении. По его словам, он договорился с главой российского государства о поставках для снижения мировых цен на нефть 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца октября.