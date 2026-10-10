Москва10 октВести.Президент России Владимир Путин, заключив соглашение с лидером США Дональдом Трампом о поставках дизельного топлива, поступил очень щедро и помог стабилизировать мировые цены на нефть. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
На своей странице в социальной сети X он прокомментировал соглашение России и США.
Миру нужны хорошие отношения между США и Россией. Президент Путин совершил невероятный акт щедрости по отношению к миру, чтобы стабилизировать цены на нефть на глобальном рынкепояснил политик
Россия на первом этапе поставит на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Частичное снятие экспортных ограничений уже подтвердили в правительстве РФ.