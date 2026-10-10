Москва10 октВести.Россия сможет направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива после частичного снятия экспортных ограничений. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Решение о смягчении запрета принято 10 октября в рамках договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Постановление вступает в силу в тот же день.
Оно вступает в силу 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топливаговорится в сообщении кабмина
Ранее ограничения на экспорт дизтоплива для производителей действовали до 31 октября, а для компаний, не являющихся производителями, - до 31 января 2027 года.
Накануне Путин и Трамп провели телефонные переговоры. По словам американского президента, стороны согласовали поставки российского дизельного топлива в несколько этапов - 300 тысяч тонн немедленно, 500 тысяч тонн в ноябре и еще 1 миллион тонн впоследствии.