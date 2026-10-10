РФ после смягчения запрета на экспорт дизеля сможет поставить 500 тысяч тонн

Россия поставит на мировой рынок 500 тысяч тонн дизеля на первом этапе РФ после смягчения запрета на экспорт дизеля сможет поставить 500 тысяч тонн

Москва10 окт Вести.Россия сможет направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива после частичного снятия экспортных ограничений. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Решение о смягчении запрета принято 10 октября в рамках договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Постановление вступает в силу в тот же день.

Оно вступает в силу 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива говорится в сообщении кабмина

Ранее ограничения на экспорт дизтоплива для производителей действовали до 31 октября, а для компаний, не являющихся производителями, - до 31 января 2027 года.

Накануне Путин и Трамп провели телефонные переговоры. По словам американского президента, стороны согласовали поставки российского дизельного топлива в несколько этапов - 300 тысяч тонн немедленно, 500 тысяч тонн в ноябре и еще 1 миллион тонн впоследствии.