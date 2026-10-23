"Роснефть" может поставить основные объемы дизтоплива на экспорт Новак: "Роснефть" может экспортировать основные объемы дизтоплива

Москва23 окт Вести.Компания "Роснефть" может поставить в США и на мировые рынки основные объемы дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его оценке, в октябре российские компании могут экспортировать в США и на мировые рынки 500 тысяч тонн дизтоплива.

Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании "Роснефть" сказал Новак

Накануне Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, в ходе которого отметил положительную динамику на нем. Отмечалось, что положительной динамики на рынке удалось добиться как по дизельному топливу, так и по бензину.