Москва23 октВести.Компания "Роснефть" может поставить в США и на мировые рынки основные объемы дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его оценке, в октябре российские компании могут экспортировать в США и на мировые рынки 500 тысяч тонн дизтоплива.
Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании "Роснефть"сказал Новак
Накануне Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, в ходе которого отметил положительную динамику на нем. Отмечалось, что положительной динамики на рынке удалось добиться как по дизельному топливу, так и по бензину.