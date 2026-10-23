Москва23 октВести.Российские компании смогут экспортировать в октябре 500 тыс. тонн дизельного топлива в США и на другие мировые рынки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Решение об ослаблении запрета на экспорт дизеля принято с учетом полного обеспечения внутреннего рынка топливом, объяснил он.
Запрет на экспорт дизеля ослаблен, компании в октябре могут экспортировать 500 тысяч тонн. Объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливомсказал Новак
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия уже начала поставлять дизель в США. Первый танкер с 40 тысячами тонн российского топлива отправился 22 октября.