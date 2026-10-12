Москва12 окт Вести.До конца года Россия может нарастить экспорт дизельного топлива до 3,5 млн тонн в месяц. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он подчеркнул приоритетность внутреннего рынка — он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка. По словам Новака, Москва может поставлять дизтопливо в Вашингтон без ущерба для внутреннего рынка.

Там [в США] цены значительно выросли относительно тех, которые были в начале года, примерно на 80-100%, то есть почти в два раза. И, конечно, эти дополнительные поставки из России на мировые рынки позволят увеличить объемы, частично сбалансировать спрос и предложение. И мы это уже видим в том числе на мировых рынках цен на дизельное топливо, которые скорректировались в сторону снижения примерно на 5-6%. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, потому что у нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как мы уже говорили ранее, до конца года мы можем выйти на объемы 3-3,5 млн тонн в месяц поставок на мировые рынки, как это было и до кризисных времен проинформировал вице-премьер

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил о достигнутом соглашении с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, он договорился с главой РФ о поставках для снижения мировых цен на нефть 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца октября. Трамп также анонсировал поставки еще 3 миллионов тонн дизеля в ближайшее время.