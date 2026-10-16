Новак сообщил о планах направить часть российского дизеля на мировой рынок

Новак рассказал о планах направить часть дизеля РФ на мировой рынок Новак сообщил о планах направить часть российского дизеля на мировой рынок

Москва16 окт Вести.Часть производства дизельного топлива России будет выпущена на мировые рынки. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он обратил внимание на то, что РФ – один из мировых лидеров по поставкам дизельного топлива на внешние рынки.

Обычно наша доля составляла около 10%. И сегодня часть производства дизельного топлива по распоряжению правительства будет выпущена на мировые рынки сказал Новак

Ранее вице-премьер оценил дефицит дизельного топлива в мире. По его словам, этот показатель составляет порядка 25% в объеме международной торговли.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения, согласно которому РФ поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок.