Москва16 окт Вести.Мировой рынок дизельного топлива столкнулся с дефицитом, который оценивается примерно в 25% объема международной торговли. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарном сессии в рамках Российской энергетической недели (РЭН).

Сегодня рынок испытывает большой дефицит. Дефицит мы оцениваем где-то около 25% мировой торговли сообщил Новак

По его словам, основная причина нехватки дизеля связана с перебоями в поставках энергоресурсов из стран Персидского залива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Вице-премьер также напомнил, что Россия с июля запретила экспорт дизельного топлива для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

На фоне конфликта США и Израиля с Ираном резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, который является одним из важнейших маршрутов транспортировки нефти и нефтепродуктов. По данным Великобритании, проход судов через него становится все более опасным из-за критического уровня угрозы.