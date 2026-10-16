Москва16 октВести.Судоходство в Ормузском проливе становится все менее безопасным из-за критического уровня угрозы. Об это заявило Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).
В ведомстве отметили, что военная активность Ирана продолжает и новые нападения на суда в этом районе вполне возможны.
Нападения, попытки нападений и/или провокационные действия со стороны Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) продолжаютсяследует из сообщения ведомства
В Управлении напомнили, что 11 и 13 октября по танкерам, которые находились в Ормузском проливе, ударили восемь раз. Атаки наносились с применением снарядов неизвестного происхождения. По данным ведомства, с 1 марта общее количество инцидентов, связанных с морской безопасностью, достигло 149.