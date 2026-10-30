КСИР заявил об инцидентах с двумя нефтяными танкерами в Ормузском проливе

КСИР сообщил об инцидентах с двумя нефтяными танкерами в Ормузском проливе КСИР заявил об инцидентах с двумя нефтяными танкерами в Ормузском проливе

Москва30 окт Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об инцидентах с двумя нефтяными танкерами в Ормузском проливе.

По данным военных, инциденты произошли в восточной и западной частях пролива.

Два нарушивших правила танкера … попали в аварию и были остановлены в южных водах Ормузского пролива говорится в сообщении КСИР

Отмечается, что оба танкера пытались пройти по запрещенному маршруту и нарушили правила судоходства.

В КСИР также отметили, что экипажи отключили радиолокационное и навигационное оборудование, а также проигнорировали предупреждения военно-морских сил корпуса.

Кроме того, иранская сторона утверждает, что танкеры действовали при поддержке США.

В ночь на 30 октября иранское агентство Fars сообщило о взрывах на побережье Ирана в Ормузском проливе. По предварительным данным, это могло быть связано с предупредительными выстрелами по танкерам, которые пытались нарушить правила Тегерана по проходу морского пути.

Позднее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что в проливе заминированный катер атаковал танкер, после чего судно загорелось.