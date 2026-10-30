Москва30 октВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об инцидентах с двумя нефтяными танкерами в Ормузском проливе.
По данным военных, инциденты произошли в восточной и западной частях пролива.
Два нарушивших правила танкера … попали в аварию и были остановлены в южных водах Ормузского проливаговорится в сообщении КСИР
Отмечается, что оба танкера пытались пройти по запрещенному маршруту и нарушили правила судоходства.
В КСИР также отметили, что экипажи отключили радиолокационное и навигационное оборудование, а также проигнорировали предупреждения военно-морских сил корпуса.
Кроме того, иранская сторона утверждает, что танкеры действовали при поддержке США.
В ночь на 30 октября иранское агентство Fars сообщило о взрывах на побережье Ирана в Ормузском проливе. По предварительным данным, это могло быть связано с предупредительными выстрелами по танкерам, которые пытались нарушить правила Тегерана по проходу морского пути.
Позднее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что в проливе заминированный катер атаковал танкер, после чего судно загорелось.