Иран пригрозил атакой по базам США после подрыва 3 судов в Ормузском проливе

Три судна загорелись после подрыва на минах у Ормузского пролива Иран пригрозил атакой по базам США после подрыва 3 судов в Ормузском проливе

Москва22 окт Вести.Три судна подорвались на морских минах к западу от Ормузского пролива, после чего на них начались пожары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР) Ирана.

По информации иранской стороны, инциденты произошли в ночное время. Сведения о принадлежности поврежденных судов, пострадавших и масштабах разрушений не приводятся.

На фоне происшествия ВМС КСИР предупредили США о возможных ответных действиях против американских военных объектов на Ближнем Востоке.

ВМС КСИР предупредили, что ответ может распространиться на базы США в регионе, если Вашингтон продолжит призывать суда пересекать заминированный водный путь говорится в публикации

19 октября в Ормузском проливе также подорвался танкер, перевозящий нефть. При попытке пройти южную часть морского пути в машинном отделении произошел взрыв, после чего танкер загорелся.