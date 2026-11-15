КСИР: два танкера подорвались на морских минах и загорелись в Ормузском проливе

Press TV: два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе КСИР: два танкера подорвались на морских минах и загорелись в Ормузском проливе

Москва15 ноя Вести.Два танкера подорвались на морских минах и загорелись в Ормузском проливе, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Два танкера-нарушителя взорвались и загорелись после подрыва на морских минах в Ормузском проливе отмечает Press TV в своем Telegram-канале

Между тем два танкера подорвались 13 ноября на морских минах при прохождении Ормузского пролива, на судах вспыхнули пожары.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что свободный проход судов через пролив может быть возобновлен только после полного выполнения Вашингтоном семи ключевых требований Тегерана, включая снятие американской блокады и санкций.