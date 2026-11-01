Два нефтяных танкера подорвались на минах при прохождении Ормузского пролива

Два танкера с нефтью подорвались на минах в Ормузском проливе Два нефтяных танкера подорвались на минах при прохождении Ормузского пролива

Москва1 ноя Вести.Два танкера с нефтью подорвались на морских минах во время прохождения Ормузского пролива. На судах вспыхнули пожары.

Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Два танкера, нарушившие правила при пересечении Ормузского пролива по незаконному маршруту, загорелись, подорвавшись на морских минах говорится в сообщении

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов пойти на открытие Ормузского пролива за два дня на своих условиях. В их числе признание нового судоходного маршрута в Ормузском проливе, который иранская сторона определила совместно с Оманом, и закрытие остальных маршрутов.

До этого американские военные рекомендовали судам держаться на расстоянии от Ормузского пролива и не пользоваться им без лишней необходимости в связи с напряженной геополитической ситуацей.