КСИР: в Ормузском проливе танкер с нефтью подорвался на мине и загорелся

Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе КСИР: в Ормузском проливе танкер с нефтью подорвался на мине и загорелся

Москва27 окт Вести.В восточной части Ормузского пролива нефтяной танкер напоролся на мину и загорелся. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которые распространило госагентство ИРНА.

Несколько часов назад нефтяной танкер, отключивший систему автоматической идентификации, пытался пройти по несанкционированному восточному маршруту через Ормузский пролив. Судно наскочило на мину, в результате на его борту вспыхнул пожар заявляет КСИР

В организации подчеркнули, что проход через пролив судов, не одобренных иранскими властями, Тегеран считает незаконным.

Других источников, подтверждающих информацию о пострадавшем танкере, на данный момент нет.

Ранее иранская сторона направило США предложение возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии, что американцы снимут блокаду с портов Исламской Республики.