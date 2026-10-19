В Ормузском проливе танкер подорвался на мине, нарушив правила Ирана по транзиту

Нарушивший правила транзита танкер подорвался на мине в Ормузском проливе В Ормузском проливе танкер подорвался на мине, нарушив правила Ирана по транзиту

Москва19 окт Вести.Нефтяной танкер, нарушивший установленные Ираном правила транзита в Ормузском проливе, загорелся после подрыва на мине, говорится в заявление КСИР, которое приводит агентство Fars.

Как уточняется, судно подорвалось на мине в южной части Ормузского пролива, в результате чего в машинном отделении произошел взрыв и начался пожар.

В КСИР указали, что танкер при прохождении через Ормузский пролив в нарушение установленных Тегераном правил транзита отключил автоматическую идентификационную систему. Иранские военные предупредили, что в таких случаях к нарушителям будут применять жесткие и решительные меры.