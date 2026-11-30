В Ормузском проливе подорвался на мине и загорелся танкер

Танкер подорвался на мине и загорелся в Ормузском проливе В Ормузском проливе подорвался на мине и загорелся танкер

Москва30 ноя Вести.Танкер, который пытался пройти через Ормузский пролив по не согласованному с Ираном маршруту, подорвался на мине и загорелся, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Telegram-канале.

Танкер-нарушитель, несмотря на то, что знал о небезопасности и незаконности южного маршрута через Ормузский пролив, двигался втайне, когда наткнулся на морскую мину. После взрыва и сильного пожара танкер остался в южных водах пролива отмечает КСИР

Иран неоднократно заявлял, что все суда, следующие через Ормузский пролив, должны получать разрешение от Тегерана.