Танкер подорвался на мине в Ормузском проливе и загорелся

ВМС Ирана: четвертый за сутки танкер подорвался на мине в Ормузском проливе Танкер подорвался на мине в Ормузском проливе и загорелся

Москва16 ноя Вести.В Ормузском проливе на мине подорвался танкер, который, как утверждают Военно-морские силы (ВМС) армии Ирана, нарушил правила прохода через акваторию пролива. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление армии.

По имеющейся информации, судно получило серьезные повреждения и загорелось.

Несколько минут назад танкер-нарушитель, выключивший системы навигации и передвигавшийся в запретной зоне восточной части Ормузского пролива, загорелся в результате столкновения с морской миной и получил серьезные повреждения сказано в сообщении гостелерадиокомпании Ирана

По данным военных, это уже четвертый за прошедшие сутки инцидент с танкером-нарушителем, который попал на мину. Сведений об угрозе для окружающей среды не приводится.

Ранее стало известно, что в южной части Персидского залива затонул супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти.