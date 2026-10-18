Москва18 октВести.В Оманском заливе загорелся и потерял ход нефтяной танкер, сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на ВМС Ирана.
В этой связи торговым судам следует координировать свои действия с Вооруженными силами Ирана для обеспечения безопасного прохода, отмечает IRIB.
Военные Ирана вновь подчеркнули, что они полностью контролируют судоходство в Ормузском проливе и прилегающих районах Оманского залива.
Между тем ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщили, что два супертанкера подорвались 17 октября на морских минах в Ормузском проливе.