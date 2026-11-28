КСИР: два нефтяных танкера подорвались на минах близ Ормузского пролива

В КСИР заявили о двух подорвавшихся танкерах близ Ормузского пролива КСИР: два нефтяных танкера подорвались на минах близ Ормузского пролива

Москва28 ноя Вести.Два нефтяных танкера подорвались на минах близ Ормузского пролива. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Их слова приводит иранский телеканал Press TV в своих социальных сетях.

КСИР: два нефтяных танкера столкнулись с морскими минами и подорвались близ Ормузского пролива следует из сообщения

Это второй подобный случай за неделю. Ранее сообщалось, что другие два нефтяных танкера загорелись после подрыва на минах.

Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана.