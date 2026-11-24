КСИР сообщил о подрыве трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе КСИР сообщил о подрыве нефтяных танкеров в Ормузском проливе

Москва24 ноя Вести.В Ормузском проливе три нефтяных танкера подорвались на минах, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Три нефтяных танкера​​​... подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе за последние несколько часов говорится в сообщении Press TV в Telegram-канале

Судоходство через Ормуз было серьезно ограничено после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран подчеркнул, что будет сохранять запрет до момента, пока Штаты не выполнят их условия, включая снятие американской блокады и санкций.

Ранее телерадиокомпания Ирана передавала, что на мине в Ормузском проливе за сути подорвался четвертый танкер.