Иранские военные сообщили о двух подорвавшихся на минах в Ормузе танкерах

КСИР: два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе Иранские военные сообщили о двух подорвавшихся на минах в Ормузе танкерах

Москва14 ноя Вести.Два танкера подорвались на морских минах при прохождении Ормузского пролива, на судах вспыхнули пожары. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Два танкера предприняли попытку скрытно пройти по южному и несанкционированному маршруту в Ормузском проливе, подорвались на морских минах, в результате чего загорелись говорится в публикации

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство по нему было серьезно ограничено после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что свободный проход судов через пролив может быть возобновлен только после полного выполнения Вашингтоном семи ключевых требований Тегерана, включая снятие американской блокады и санкций.