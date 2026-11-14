Москва14 нояВести.Два танкера подорвались на морских минах при прохождении Ормузского пролива, на судах вспыхнули пожары. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Два танкера предприняли попытку скрытно пройти по южному и несанкционированному маршруту в Ормузском проливе, подорвались на морских минах, в результате чего загорелисьговорится в публикации
Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство по нему было серьезно ограничено после начала военной операции США и Израиля против Ирана.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что свободный проход судов через пролив может быть возобновлен только после полного выполнения Вашингтоном семи ключевых требований Тегерана, включая снятие американской блокады и санкций.