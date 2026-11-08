Tasnim: два нефтетанкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе

Два нефтяных танкера загорелись в Ормузском проливе Tasnim: два нефтетанкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе

Москва8 ноя Вести.Два танкера, перевозивших нефть, столкнулись с минами и загорелись в Ормузском проливе.

Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу военно-морского флота Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Два судна… пытались пройти по запрещенному маршруту в Ормузском проливе. После столкновения с минами они подорвались и загорелись сказано в сообщении агентства

По информации агентства, оба судна нарушили правила прохождения через Ормузский пролив, в частности у них были отключены навигационные системы и системы определения местоположения.

Ранее стало известно, что военные США вывели из строя торговое судно в Оманском заливе.