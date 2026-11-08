CENTCOM: американские военные вывели из строя торговое судно в Оманском заливе

Военные США вывели из строя коммерческое судно M/V Huda в Оманском заливе CENTCOM: американские военные вывели из строя торговое судно в Оманском заливе

Москва8 ноя Вести.Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе.

Пост об этом опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети Х.

Известно, что удар был нанесен после того, как гражданский экипаж несколько раз проигнорировал предупреждения и пытался нарушить военно-морскую блокаду Ирана.

7 ноября силы CENTCOM вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе следует из официального сообщения

В ведомстве уточнили, что американский военный самолет выпустил высокоточные боеприпасы по корме судна M/V Huda под флагом Сент-Китса.

Ранее в CENTCOM опровергли утверждения о регулярном подрыве судов на минах в Ормузе. Там добавили, что все основные маршруты в проливе были очищены американскими силами.