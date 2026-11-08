Москва8 нояВести.Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе.
Пост об этом опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети Х.
Известно, что удар был нанесен после того, как гражданский экипаж несколько раз проигнорировал предупреждения и пытался нарушить военно-морскую блокаду Ирана.
7 ноября силы CENTCOM вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливеследует из официального сообщения
В ведомстве уточнили, что американский военный самолет выпустил высокоточные боеприпасы по корме судна M/V Huda под флагом Сент-Китса.
Ранее в CENTCOM опровергли утверждения о регулярном подрыве судов на минах в Ормузе. Там добавили, что все основные маршруты в проливе были очищены американскими силами.