CENTCOM связал удар в Оманском заливе по судну с его заходом в порт Ирана

Судно под флагом Панамы попало под удар армии США в Оманском заливе CENTCOM связал удар в Оманском заливе по судну с его заходом в порт Ирана

Москва11 окт Вести.Американские военные вывели из строя шедшее в Оманском заливе под флагом Панамы грузовое судно M/V Ocean Molica, сообщило в соцсети X Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным командования, летчик задействованного в операции истребителя применил высокоточное оружие, повредив кормовую часть судна и выведя из строя его силовую установку. Уточняется, что в результате атаки члены экипажа не пострадали.

Грузовое судно пыталось пройти через региональные воды после выхода из иранского порта, добавили в CENTCOM.

Пентагон, в свою очередь, заявил, что судно проигнорировало неоднократные предупреждения со стороны США.

Ранее стало известно, что с момента возобновления морской блокады Ирана американские ВМС перехватили 133 связанных с Исламской Республикой судна, которые направлялись в иранские порты или выходили из них.

8 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американская авиация не будет атаковать территорию Ирана до ноябрьских выборов в Конгресс, однако блокада портов Ирана продолжится.