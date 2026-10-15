CENTCOM: в Оманском заливе уничтожено судно, следившее за кораблями США

Американские военные уничтожили судно под флагом Панамы в Оманском заливе CENTCOM: в Оманском заливе уничтожено судно, следившее за кораблями США

Москва15 окт Вести.Американские военные на прошлой неделе уничтожили в Оманском заливе плавсредство, которое, как утверждает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), следовало из иранского порта под флагом Панамы.

Силы CENTCOM вывели из строя коммерческое грузовое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения и попытался прорвать действующую морскую блокаду Ирана говорится на странице командования в соцсети X

12 октября Военно-морские силы (ВМС) КСИР нанесли удар по супертанкеру, который следовал через Ормузский пролив по не санкционированному Тегераном маршруту.