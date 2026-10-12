Москва12 окт Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что его Военно-морские силы (ВМС) атаковали супертанкер в Ормузском проливе. Об этом сообщают иранские государственные СМИ.

По данным ВМС КСИР, удар был нанесен утром в понедельник, 12 октября, по супертанкеру, который, как утверждается, следовал по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе. В сообщении отмечается, что за последние двое суток это уже третье судно, подвергшееся атаке в этих водах.

В КСИР заявили, что танкер, как и предыдущие суда-нарушители, отключил систему автоматической идентификации, проигнорировал предупреждения иранских военных моряков и пытался покинуть Ормузский пролив, нарушая установленный там порядок и безопасность. По этой причине, как утверждают в корпусе, по судну был нанесен удар.

Аналогичный инцидент произошел днем ранее, 11 октября, когда танкер подорвался на мине в Ормузском проливе. В КСИР уточнили, что судно двигалось по маршруту, который не был согласован с иранскими властями.