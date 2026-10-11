КСИР: очередной танкер взорвался в Ормузском проливе после столкновения с миной

КСИР заявил о подрыве еще одного танкера в Ормузском проливе КСИР: очередной танкер взорвался в Ормузском проливе после столкновения с миной

Москва11 окт Вести.Еще один танкер взорвался в Ормузском проливе после столкновения с миной. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В ведомстве уточнили, что судно шло по маршруту, который не был согласован с властями Ирана.

Еще один танкер, нарушивший правила прохода через Ормузский пролив, сегодня днем столкнулся с морской миной, что привело к взрыву и пожару в машинном отделении судна следует из публикации

Похожий инцидент произошел 10 октября. Тогда танкер, перевозивший сырую нефть, подорвался на морской мине при попытке покинуть пролив.

В начале сентября представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил, что Исламская Республика вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Чтобы пройти по ней суда должны согласовывать свой путь с Тегераном.