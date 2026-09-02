Москва2 сенВести.Два танкера подорвались на минах, когда пытались пройти Ормузский пролив без одобрения Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Несколько часов назад два танкера [в Ормузском проливе]... подорвались на минах, взорвались, остановились и охвачены огнемсказано в заявлении
По данным КСИР, суда были переданы для управления американским агентам и направлены ими по маршруту, не согласованному с Ираном.
Ранее подорвался на минах и загорелся в Ормузском проливе супертанкер. Это также произошло при попытке пройти по маршруту, который не был разрешен Ираном.