КСИР: два танкера подорвались на минах, когда пытались пройти Ормузский пролив

Еще два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе КСИР: два танкера подорвались на минах, когда пытались пройти Ормузский пролив

Москва2 сен Вести.Два танкера подорвались на минах, когда пытались пройти Ормузский пролив без одобрения Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Несколько часов назад два танкера [в Ормузском проливе]... подорвались на минах, взорвались, остановились и охвачены огнем сказано в заявлении

По данным КСИР, суда были переданы для управления американским агентам и направлены ими по маршруту, не согласованному с Ираном.

Ранее подорвался на минах и загорелся в Ормузском проливе супертанкер. Это также произошло при попытке пройти по маршруту, который не был разрешен Ираном.