Москва31 октВести.Еще один нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Уточняется, что судно не приняло во внимание предупреждения властей Ирана.
Сегодня один танкер, нарушивший правила прохода через Ормузский пролив, … столкнулся с миной в одной из небезопасных зон в восточной части Ормузского проливаприводит слова КСИР Ирана агентство Fars
30 октября в КСИР Ирана заявили об инцидентах с двумя нефтяными танкерами в Ормузском проливе. Уточняется, что они попали в аварию и были остановлены в южных водах пролива.