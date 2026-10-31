В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине КСИР Ирана: нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Москва31 окт Вести.Еще один нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Уточняется, что судно не приняло во внимание предупреждения властей Ирана.

Сегодня один танкер, нарушивший правила прохода через Ормузский пролив, … столкнулся с миной в одной из небезопасных зон в восточной части Ормузского пролива приводит слова КСИР Ирана агентство Fars

30 октября в КСИР Ирана заявили об инцидентах с двумя нефтяными танкерами в Ормузском проливе. Уточняется, что они попали в аварию и были остановлены в южных водах пролива.