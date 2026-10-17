Москва17 октВести.Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Нефтяной танкер взорвался в Ормузском проливе после столкновения с морской минойотмечает Press TV
США и Израиль начали 28 февраля 2026 года наносить удары по Ирану. Тегеран ответил своими ударами.
КСИР заявил, что Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Для прохода по этой зоне суда должны получать разрешение от Тегерана.