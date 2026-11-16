Москва16 нояВести.Пересекавший Ормузский пролив танкер подорвался на мине и загорелся, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана).
По информации КСИР, которую распространило агентство Nour News, инцидент произошел 15 ноября в восточной акватории Ормузского пролива. Причиной ЧП стало попадание судна на морскую мину.
В ВМС КСИР добавили, что экипаж танкера отключил навигационное оборудование и оказался в зоне Ормузского пролива, где, согласно предписанию иранских военных, проход запрещен.
Данные о состоянии экипажа и вероятном вреде для окружающей среды на данный момент не приводятся.
Вечером 15 ноября стало известно, что в южной части Персидского залива на мине подорвался и затонул крупнотоннажный танкер, перевозивший более 2 миллионов баррелей нефти.