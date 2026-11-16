ВМС КСИР назвали подрыв на мине причиной пожара на судне в Ормузском проливе

ВМС КСИР: в Ормузском проливе на мине подорвался танкер, начался пожар ВМС КСИР назвали подрыв на мине причиной пожара на судне в Ормузском проливе

Москва16 ноя Вести.Пересекавший Ормузский пролив танкер подорвался на мине и загорелся, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана).

По информации КСИР, которую распространило агентство Nour News, инцидент произошел 15 ноября в восточной акватории Ормузского пролива. Причиной ЧП стало попадание судна на морскую мину.

В ВМС КСИР добавили, что экипаж танкера отключил навигационное оборудование и оказался в зоне Ормузского пролива, где, согласно предписанию иранских военных, проход запрещен.

Данные о состоянии экипажа и вероятном вреде для окружающей среды на данный момент не приводятся.

Вечером 15 ноября стало известно, что в южной части Персидского залива на мине подорвался и затонул крупнотоннажный танкер, перевозивший более 2 миллионов баррелей нефти.