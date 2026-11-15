КСИР: супертанкер подорвался на мине в Персидском заливе и затонул

Супертанкер с нефтью затонул в Персидском заливе после подрыва на мине КСИР: супертанкер подорвался на мине в Персидском заливе и затонул

Москва15 ноя Вести.Крупнотоннажный танкер, перевозивший свыше 2 миллионов баррелей нефти, затонул в южной части Персидского залива после подрыва на морской мине, сообщают Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

...Супертанкер... после взрыва и очень сильного пожара затонул в южных водах Персидского залива говорится в сообщении

По данным иранской стороны, идущее следом второе коммерческое судно получило повреждения и загорелось.

Суда пытались тайно следовать по маршруту через Ормузский пролив без согласования с властями Ирана, отметили в КСИР.

Ранее сообщалось, что два танкера подорвались на морских минах и загорелись в Ормузском проливе.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что свободный проход судов через пролив может быть возобновлен только после полного выполнения Вашингтоном семи ключевых требований Тегерана, включая снятие американской блокады и санкций.