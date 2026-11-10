Иран продолжит блокировку Ормузского пролива, пока США не согласятся с условиями

Тегеран пообещал не открывать Ормузский пролив до выполнения семи условий Иран продолжит блокировку Ормузского пролива, пока США не согласятся с условиями

Москва10 ноя Вести.Свободный проход морских судов через Ормузский пролив не будет возобновлен до полного выполнения Соединенными Штатами семи ключевых требований иранской стороны. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью телеканалу Al Mayadeen.

По его словам, сформулированные Тегераном семь условий напрямую отражают права иранского народа.

Ормузский пролив не будет открыт до выполнения этих условий заявил Резаи

Он уточнил, что требования переданы американской администрации, и иранское руководство ожидает от Вашингтона прямого и исчерпывающего ответа на выдвинутые инициативы.

Ранее Иран направил США через Катар предложение по ядерной программе.