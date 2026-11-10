Москва10 нояВести.Свободный проход морских судов через Ормузский пролив не будет возобновлен до полного выполнения Соединенными Штатами семи ключевых требований иранской стороны. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью телеканалу Al Mayadeen.
По его словам, сформулированные Тегераном семь условий напрямую отражают права иранского народа.
Ормузский пролив не будет открыт до выполнения этих условийзаявил Резаи
Он уточнил, что требования переданы американской администрации, и иранское руководство ожидает от Вашингтона прямого и исчерпывающего ответа на выдвинутые инициативы.
Ранее Иран направил США через Катар предложение по ядерной программе.