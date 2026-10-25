СМИ: Тегеран не передавал Вашингтону новых предложений по урегулированию Tasnim: Иран не передавал США новых предложений по урегулированию конфликта

Москва25 окт Вести.Иран не направлял Соединенным Штатам новых предложений по урегулированию конфликта через Пакистан. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Уточняется, что Исламская Республика, в частности, не выдвигала новых предложений по ситуации в Ормузском проливе. Собеседник агентства уточнил, что Тегеран уже передал Вашингтону проект из семи требований об открытии пролива.

Иран не передавал никаких новых предложений американской стороне через пакистанского посредника говорится в публикации

Накануне телеканал Al Arabiya передал, что Иран направил Штатам предложение возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии, что американцы снимут блокаду с иранских портов.

Между тем американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут возобновить удары по Исламской Республике, если Вашингтон и Тегеран не заключат сделку.