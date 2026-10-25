Москва25 октВести.Иран не направлял Соединенным Штатам новых предложений по урегулированию конфликта через Пакистан. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
Уточняется, что Исламская Республика, в частности, не выдвигала новых предложений по ситуации в Ормузском проливе. Собеседник агентства уточнил, что Тегеран уже передал Вашингтону проект из семи требований об открытии пролива.
Иран не передавал никаких новых предложений американской стороне через пакистанского посредникаговорится в публикации
Накануне телеканал Al Arabiya передал, что Иран направил Штатам предложение возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии, что американцы снимут блокаду с иранских портов.
Между тем американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут возобновить удары по Исламской Республике, если Вашингтон и Тегеран не заключат сделку.