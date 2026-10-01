Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана об открытии Ормузского пролива Трамп отклонил предложение Ирана об открытии Ормузского пролива

Москва1 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение иранской стороны об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы о прекращении огня.

По его словам, которые приводит журнал Time, условия предложения недостаточны.

Они (власти Ирана – прим. ред.) предложили открыть Ормузский пролив, … но этого просто недостаточно сказал Дональд Трамп

Сегодня заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран через посредников предлагал свои варианты урегулирования конфликта с США. Среди этих предложений - семидневный план урегулирования.

Однако Иран, по его словам, требует объективных гарантий прекращения этой войны на всех фронтах, освобождения заблокированного имущества, снятия блокады и многого другого.

США и Израиль напали на Иран 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако с тех пор боевые действия периодически продолжаются.