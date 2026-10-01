Москва1 октВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение иранской стороны об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы о прекращении огня.
По его словам, которые приводит журнал Time, условия предложения недостаточны.
Они (власти Ирана – прим. ред.) предложили открыть Ормузский пролив, … но этого просто недостаточносказал Дональд Трамп
Сегодня заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран через посредников предлагал свои варианты урегулирования конфликта с США. Среди этих предложений - семидневный план урегулирования.
Однако Иран, по его словам, требует объективных гарантий прекращения этой войны на всех фронтах, освобождения заблокированного имущества, снятия блокады и многого другого.
США и Израиль напали на Иран 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако с тех пор боевые действия периодически продолжаются.