КСИР сообщил о подрыве супертанкера на мине в Ормузском проливе

В Ормузском проливе загорелся подорвавшийся на мине танкер КСИР сообщил о подрыве супертанкера на мине в Ормузском проливе

Москва14 сен Вести.Супертанкер подорвался на мине и загорелся при попытке пройти по запрещенному южному маршруту в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР), передает агентство Fars.

В ВМС КСИР заявили, что судно идентифицировано как Algaya. По данным иранской стороны, попытки потушить пожар оказались безуспешными, в настоящее время огнем охвачен весь танкер.

В КСИР подчеркнули, что суда неоднократно предупреждали об опасности использования данного маршрута. Иранские военные также заявили, что Ормузский пролив находится под наблюдением и полным контролем их сил.

Ранее в Ормузском проливе было атаковано коммерческое судно.