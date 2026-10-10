КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

В Ормузском проливе загорелся танкер после взрыва морской мины КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

Москва10 окт Вести.Нефтяной танкер подорвался на морской мине при попытке покинуть Ормузский пролив по маршруту, не согласованному с иранскими властями. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.

Как утверждает иранская сторона, танкер двигался с отключенной навигационной системой.

На перевозившем сырую нефть танкере при попытке покинуть Ормузский пролив по несогласованному маршруту произошел мощный взрыв в результате столкновения с морской миной говорится в сообщении КСИР

Отмечается, что пламя с горящего танкера было видно с южного побережья Ирана.

Ранее представитель КСИР Хосейн Мохеби предупреждал, что маршрут к югу от Ормузского пролива небезопасен для судоходства. Иранская сторона утверждала, что заминировала водный путь.

Накануне КСИР также поразил судно NV Sunshine компании Nhat Viet, которое предназначалось для перевозки сжиженного газа. Уточнялось, что танкер пытался пройти по маршруту, который иранская сторона называет незаконным.