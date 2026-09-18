IRNA: военные остановили подорвавшийся на мине в Ормузском проливе танкер

Танкер под флагом Того подорвался на мине при попытке пройти Ормузский пролив IRNA: военные остановили подорвавшийся на мине в Ормузском проливе танкер

Москва18 сен Вести.Танкер Trend, шедший под флагом Того, был принудительно остановлен иранскими военными после попытки пройти через Ормузский пролив и подрыва на мине.

Об этом сообщило иранское новостное агентство IRNA, ссылаясь на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Уточняется, что судно подорвалось на мине в ночь на 14 сентября. В результате инцидента танкер получил повреждения и загорелся.

В тот же день планировалась встреча представителей стран Персидского залива, на которой должны были объявить о соглашении между Ираном и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что мероприятие было перенесено на неопределенный срок.