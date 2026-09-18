Москва18 сенВести.Танкер Trend, шедший под флагом Того, был принудительно остановлен иранскими военными после попытки пройти через Ормузский пролив и подрыва на мине.
Об этом сообщило иранское новостное агентство IRNA, ссылаясь на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Уточняется, что судно подорвалось на мине в ночь на 14 сентября. В результате инцидента танкер получил повреждения и загорелся.
В тот же день планировалась встреча представителей стран Персидского залива, на которой должны были объявить о соглашении между Ираном и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе.
Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что мероприятие было перенесено на неопределенный срок.