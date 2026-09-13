Оман сообщил об отсрочке встречи по безопасному судоходству в Ормузе МИД Омана: встреча по судоходству в Ормузском проливе отложена

Москва13 сен Вести.Встречи министров иностранных дел стран Персидского залива по безопасности судоходства в Ормузском проливе 14 сентября не будет. Она отложена на неопределенный срок, заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

На этой встрече в оманском городе Салала должны были принять участие представители внешнеполитических ведомств Ирана, Ирака и других стран залива.

Встреча в Салале отложена в интересах консенсуса между странами. Мы по-прежнему привержены развитию диалога, который способствует поддержанию стабильности и длительного сотрудничества в регионе написал глава оманской дипломатии в соцсети X

Инициатором встречи выступил Оман. Ранее Оман и Иран договорились о безопасном маршруте прохода танкеров с нефтью и сжиженным природным газом (СПГ) через Ормузский пролив. Но подписание соглашения сорвал Бахрейн. Представители этого королевства отказались участвовать в запланированных на понедельник мероприятиях "из-за присутствия делегации Ирана".